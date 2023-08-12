Dizilerdeki başarılı rolleriyle yıllara damga vuran Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından ekranlar dönüyor. Yeni dizileriyle anlaşma yapan ünlü isimlerden İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin TL, Özpirinçci 700 bin lira, Namal ise 750 bin TL kazanacak.

2. Sayfa’da yer alan habere göre, Kim Milyoner Olmak İster’in yanı sıra son olarak Alef dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda Yavuz Turgul’un yönetmenliği üstlendiği iddialı bir dizide rol alacak. Başarılı oyuncu dizide bölüm başına 1 milyon 300 bin TL alacak.