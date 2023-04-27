Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler’de yer alan bir kuaför çıkışı objektiflere yansıdı. Ramazan Bayramı’nda ne yaptıklarını anlatan İmirzalıoğlu, Bayram güzel geçti. Lalin’i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin’in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu” dedi. Oyuncu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlere değinerek, “Bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramları önceki senelerle karşılaştırmamak lazım aslında. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım” ifadelerini kullandı.

İmirzalıoğlu yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahsederek, “İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal‘ın ekranlardan uzak kalması hakkında gelen sorular üzerine “Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının “Çocuklar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?” sorusu üzerine ise “Ben size haber veririm, merak etmeyin” diyerek karşılık verdi.