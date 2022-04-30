Şimdilerde ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı bilgi yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekân çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Kenan İmirzalıoğlu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendi. İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.

47 yaşındaki oyuncunun araca bindiğini gören diğer vatandaşlar, İmirzalıoğlu’nun yanına gelerek, “Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın! Müsaade edin, yol kapanıyor” diyerek tepki gösterdi. Kenan İmirzalıoğlu, şoförünün davranışı için vatandaşlardan özür dileyip, yolu açtırdı. Ünlü oyuncu, olayı takip eden muhabirlere dönerek, “Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma” şeklinde konuştu.