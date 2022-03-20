Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. İmirzalıoğlu, yeni doğacak çocuklarıyla ilgili sorulara “İsim konusu belli olmadı” yanıtını verdi

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’deydi. Tek başına bir mekanda yemek yiyen İmirzalıoğlu, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

47 yaşındaki oyuncu, dijital bir platformda yayınlanacak olan bir dizide yer alacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Kenan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili “Öyle bir şey yok arkadaşlar, bir projeye başladığım yok.” dedi

“İsim belli olmadı”

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile ikinci bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarıyla ilgili sorulara da “İsim konusu belli olmadı arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar.” sözleriyle yanıt verdi.