2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal için, “Sinem’in içinden muhteşem bir anne çıktı. Annelik onun için en önemli şey. O yüzden gayet iyi yapıyor, çocukların sevgisi, ilgisi, eğitimi her şeyiyle an an kendisi ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe Sinem’e saygım tekrar, tekrar katlanmaya başlıyor” açıklamasını yapmıştı.

Şimdilerde eşi ve kızlarıyla birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İmirzalıoğlu, Etiler’de bir kuaför çıkışı görüntülendi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden kendisi ile alakalı yapılan haberlere “Saçma sapan şeyler arkadaşlar, alakası yok yani” sözleriyle cevap verdi.

İmirzalıoğlu, Farah Zeynep Abdullah‘ın geçtiğimiz günlerde kullandığı “Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” sözlerine de cevap verdi. “Bunu kendisinin ağzından duymam lazım, şu an için bir şey diyemem” diyen oyuncuya, muhabirlerin ısrarla Farah Zeynep Abdullah’ın kendi açıklaması olduğunu söylemesi üzerine İmirzalıoğlu, “Öyle olduğunu düşünmüyorum, öyle miymiş! Bence kesinlikle değil, öyle şey olur mu?” şeklinde konuştu.

