Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı’nın düğün törenine katıldı. Kobal, ayağı sargılı şekilde görülen Kobal, “Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, ancak kırık veya çatlak yok. Sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum” şeklinde konuştu.

Nikâh şahidi olarak hazır bulunan Kenan İmirzalıoğlu ise kendi düğünlerine ilişkin sorular üzerine “Evet” denilene kadar bir gerilim olduğunu ancak ‘evet” dendiğinde büyük bir rahatlama yaşandığını belirtti.

İmirzalıoğlu, ayrıca Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisinin yayınlanmama kararı ile ilgili tepkisini şu sözlerde gösterdi:

“Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım.”

Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı’nın düğününe katılan bir diğer ünlü isim olan Hilal Altınbilek ise gazetecilerin Mehmet Can Uzun ile ilişki hakkındaki soruya “Tatilden yeni döndüm, gayet güzel geçti, yeni sezona hazırım” yanıtını verdi. Uzun ile bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu, muhabirlerin “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda” diyerek cevap verdi.