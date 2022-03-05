Kenan Doğulu İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4’ncü “Kariyer Onursal Ödül Töreni”nde “En İyi Erkek Sanatçı” ödülünü aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu, “Biliyorsunuz ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Genelde yazmayı seviyorum. Göreceksiniz Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım. Şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var” dedi.

“Ben o işe asla karışmam”

Muhabirlerin, Doğulu’ya, “Kenan Bey 14 yıl sonra Beren Hanım Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alacak. Bu duruma siz ne diyeceksiniz?” sorusuna Doğulu, “Ben o işe asla karışmam. Ben asla Beren’in yaptığı işlere karışmadım. O işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili soru sorun.” şeklinde konuştu.