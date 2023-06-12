Çocukluk yıllarında çevresi tarafından ‘harika çocuk’ olarak da bilinen dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Gülsin Onay, “Suna Kan’ı kaybetmişiz… Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Onay, arkadaşı Kan ile ilgili “Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Eşsiz anıları ve kayıtlarıyla kalbimizde hep yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ülkemizin çok değerli keman virtüözü ve devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz” sözleri kullanıldı.

Ülkemizin çok değerli keman virtüözü ve devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/E9uvgiKfhf — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) June 11, 2023

Kemal Kılıçdaroğlu “Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/VoT4ojSpfH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 11, 2023