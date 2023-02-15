Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan binaların güvenilirliği sıkça tartışılırken Gül Sunal’ın yıllar önce Youtube kanalından anlattığı Kemal Sunal ile olan anısı tekrar gündem oldu.

Usta oyuncu Kemal Sunal‘a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlattığı videosundan bir kısmı Instagram hesabından paylaşan Gül Sunal, “Kemal’e Antalya’dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. ‘Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya’da evimiz olurdu’ gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki, ‘Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda?” ifadelerini kullandı.

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