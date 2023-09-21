Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Kemal Sunal’ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre dava dilekçesinde, Sunal’ın 1970 ve 1990’lı yıllarda rol aldığı 45 filminin, sinema gösterimi dışında yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığı, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığı belirtilerek filmlerin yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmadan ‘telif hakkı’ talep edildi.
Dilekçede davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılarına herhangi bir telif ödenmediği anlatıldı. Dava, avukatlar aracılığıyla istinaf edildi. Bölge Mahkemesi ise ‘telif hakkı’ davasının kısmen kabul edilmesine karar verdi. Bölge Mahkemesi’nin ‘kısmen’ bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.