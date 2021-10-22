Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! İşte son videosu

59 yaşında olan Kemal Kuruçay’ın acı haberini tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Saban yaptığı paylaşımda; “Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm” dedi.

Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! İşte son videosu#KemalKuruçay pic.twitter.com/8njFDogJc7 — ALL Magazine (@ALLmagazine) October 22, 2021

Kemal Kuruçay ki̇mdi̇r?

Tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara’da doğdu.

Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurucusu olan Kuruçay aynı zamanda hocalıkta yaptı. 1989 yılından itibaren 90’lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları “İstanbul Bura Mı” isimli bir de sinema filmleri bulunuyor.

Kemal Kuruçay, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.