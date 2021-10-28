Kelebek Rönesansı: Dua Lipa

Kelebekler hakkında büyüleyici bir nostaljilikte olan etki; son dönem Instagram akışlarını sıkça ziyaret ediyor. Dua Lipa ise içselleştirildiği bu figür ile estetik anlayışımızı geçmişten sızıntılarla nüksediyor.

Bir kelebek yanımıza gelirse veya üzerinize oturursa, bunun iyi şans ve kutsama işareti olduğu söylenir. Bu yüzden onları taze bir enerji nefesi, iyi bir alamet, doğru yolda olduğumuzun bir işareti ve hatta bizim için neyin önemli olduğunu hatırlatan bir şey olarak ilişkilendiriyoruz.





Bazı trendlerin yaşlanmadığı yadsınamaz. 2000’lerin başlarından selam veren “Kelebek“ler en saf haliyle tekrardan bizlerle gibi görünüyor.

90’ların kelebek trendi, Dua Lipa‘nın olduğu gibi diğer dünyaca ünlü isimlerin profillerini süslemeye devam ediyor.

Londra’da doğup büyüyen Dua Lipa, 11 yaşında anne babasının anavatanı olan Kosova’ya taşınmış. Müziğe olan tutkusu, 15 yaşında İngiltere’de bir aile dostuyla eve çıkarak, Sylvia Young Tiyatro Okulu’na yazılarak başlamış.

Grammy Ödülleri’nde de “Kelebek” Etkisi

Instagram üzerinden yayınladığı son postta; elinde tuttuğu çantası, “Kelebek” tutkusunu günceller nitelikte.