‘Çığlık’ ve ‘Alice’ gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Keke Palmer, bir süredir aşk yaşadığı spor eğitmeni sevgilisi Darius Jackson ile ilk çocuklarına kavuştu.

29 yaşındaki oyuncu Keke Palmer, doğum haberini ve oğlu Leodis Andrellton’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Anne olma mutluluğu yaşayan ABD’li oyuncu Keke Palmer, Instagram hesabından, “Merhaba oğlum! Sadece 48 saattir ebeveyniz! İlk aşk yaşamaya başladığımızda başladığımızda Darius bana hep şarkı listeleri yapardı, El Debarge’dan ‘Someone’ (Birisi) favorimdi. Birbirimizin birisi olduk ve birisini yarattık. Dünyayı oğlumdan saklamıyorum, oğlumu dünyadan saklıyorum. Leodis Andrellton Jackson, dünyaya hoş geldin Leo bebek.” ifadelerini kullandı.

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