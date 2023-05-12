Keanu Reeves’in bas gitarist koltuğunda oturduğu Dogstar grubu, yeni bir albümle dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni albümden ilk parça, Kaliforniya’daki bir müzik festivalinde çalınacak. Ekip son olarak 2002’de sahne almıştı.

Dogstar yeni albümüyle ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. 1991 yılında Keanu Reeves ve Robert Mailhouse’un bir markette karşılaşması sonrasında kurulan rock grubu 2000’li yılların başına kadar oldukça aktif bir dönemden geçmişti. Asya ve Amerika’da çeşitli festivallerde yer almış ve 1995’te David Bowie ile Bon Jovi’nin konserinde açılış grubu olarak katılmışlardı. John Wick serisinin yıldız oyuncusu Reeves’in de bas gitarist olarak yer aldığı grup en son 2000 yılında Happy Ending isimli bir albüm yayınlamış ve 2002 yılında Japonya’da sahne alarak müzik kariyerine ara vermişti.