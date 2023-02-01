İngiltere’de yayınlanan bir sinema dergisine konuşan Keanu Reeves, John Constantine karakterinin devam filminin çekilmesi için uzun bir süre Warners yöneticilerini ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Reeves, “Yarım kalmış bir iş miydi bilmiyorum ama kesinlikle sevdiğim bir roldü. Ve yönetmen Francis Lawrence’ın harika bir iş çıkardığını düşündüm. O karakteri oynamayı çok sevdim ve filmden gerçekten keyif aldım. [Oliver Twist’in sesini benimsiyor] ‘Biraz daha alabilir miyim?’ Neredeyse her yıl sormaya devam ettim, ‘Lütfen yapabilir miyim?’ derdim [ve] ‘Hayır, hayır!’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki oyuncu, yapımcılardan onay almayı başardıktan sonra film ekibi hızla çalışmalara başladı. Şimdilerde yalnızca hikaye oluşturma üzerinde çalışıyor olsa da filmseverler bu projenin hayata geçmesi için beklemeye hazır.

“Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım gerçekleşebilir” diyen Keanu Reeves, “Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilemezsin. Ama kesinlikle bu rüyayı gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

Constantine 2 filminin senaryosu ilk filmin de yazarlığını yapan Akiva Goldsman tarafından kaleme alınırken, yapımcılığını J.J. Abrams ve Hannah Minghella birlikte üstleniyor.