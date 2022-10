Matrix ve John Wick serileriyle adını dünyaya duyuran Keanu Reeves, Hulu’da yeni başlayacak olan ‘The Devil in the White City’ dizisinin kadrosuna dahil olduktan iki ay sonra projeden ayrıldı. Erik Larson’ın aynı isimli kitabından uyarlanan The Devil in the White City, Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin baş yapımcılığını üstlendiği bir proje olmasıyla merakla beklenen bir dizi haline geldi.

Oyuncu kadrosuyla da ünlenen yapımın ekibinden Keanu Reeves’in ayrılması ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak son olarak duyurulan Constantine 2 filmiyle aktörün iyice sıkışan takviminin The Devil in the White City’den ayrılmasına neden olduğu tahmin ediliyor.

The Devil in the White City, 1893 Chicago Dünya Fuarı’nda tarihe damgasını vurmak için yarışan mimar Daniel H. Burnham’ı ve Amerika’nın ilk modern seri katili Dr. H. H. Holmes’un hikâyesini anlatıyor.

