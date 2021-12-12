Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves, ilk filmi 1999 yılında yayınlanan bilimkurgu serisi Matrix’in dördüncü filmi ‘The Matrix Resurrections’ için kendisine teklif geldiğinde gösterdiği tepkiyi ilk kez anlattı.

İrlandalı oyuncu ve komedyen Graham Norton’un programının konuğu olan Reeves, bilim-kurgu film severlerin yakından takip ettiği serilerden biri olan Matrix’in 22 Aralık’ta yeniden izleyicisiyle buluşması hakkında konuştu.

Serinin son filmi olan ‘The Matrix Resurrections‘da önceki filmlerden de tanıdığımız Neo karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Keanu Reeves, yeni filmi hakkında “Umarım izleyiciler bundan keyif alır. Çok heyecan verici ve bunu yapmak olağanüstü bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

Matrix’in üçüncü filmi ‘Matrix Revolutions’da Neo’nun öldüğü ve yeni filmde tekrar aynı karakteri oynayacağı için başlarda aklının karıştığını söyleyen Reeves, “Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, ‘Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm’ dedim… O da, ‘Öyle mi?’ diye karşılık verdi. Ben de, ‘Anlatsana’ dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak.” dedi.