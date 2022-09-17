Keanu Reeves ve Constantine 2 hayali gerçek oluyor. Ünlü oyuncu, sevilen fantazi ve korku filminin devam bölümü için bir kez daha Hellblazer evrenine geri dönüyor.

Uzun zamandır gündemde olmasına rağmen bir türlü resmi doğrulamayı almayan Constantine 2 filmi artık kesinleşti. Son olarak 2020’de duyurulan ancak sonrasında yeniden sessizliğe bürünen yapımda net adımlar atılmaya başlandı.

Deadline’ın haberine göre Keanu Reeves, Francis Lawrence’ın yönettiği 2005 yapımı Constantine filminin devamında John Constantine rolünü yeniden canlandıracak. Lawrence, senaryoyu Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, Batman & Robin) ile birlikte kaleme alacak ve yönetmen olarak geri dönecek.

Constantine’in devam filminde yapımcılığı Bad Robot’tan J.J. Abrams ile Hannah Minghella ve Weed Road Pictures’tan Akiva Goldsman üstlenecek.

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