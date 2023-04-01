Yarı Çinli yarı Hawaiili bir baba ve Britanyalı bir annenin oğlu olan Keanu Reeves, 2 Eylül 1964’te Lübnan’da dünyaya geldi. Adının Hawaii dilinde ‘dağlardan esen serin rüzgar’ anlamına geldiğini ifade eden Reeves, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

1980’lerin ortasında ilk defa Los Angeles’a gittiğini söyleyen oyuncu, “20 yaşındayken ilk arabamı aldım ve Hollywood’a gittim. Buraya geldiğimde adımı değiştirmek istediler. ‘Keanu, bu çok etnik’ dediler” ifadelerini kullandı.

Bunun kendisini çok rahatsız ettiğini de belirten Keanu Reeves, buna rağmen adını değiştirmeyi düşündüğünü ve aklına ilk olarak ‘Templeton’ın geldiğini açıkladı 58 yaşındaki oyuncu, adını ‘Casey Reeves’ yaptığını ancak bu değişikliği kabullenemmediğini de söyledi.

Reeves, “Seçmelere katıldım. ‘Casey’ diye seslendiler. Ben kafamı bile kaldırmadım. En sonunda ajansıma geri dönüp, ‘Adımı değiştiremem’ dedim” itirafında bulundu. Ünlü aktör, ilk tiyatro oyunlarından birinde söylediği “Çünkü bu benim adım, çünkü başka adım olamaz” repliğinin o dönemde aklından çıkmadığını da belirtti.