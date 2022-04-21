Kazdağları’na tatile gidiyorsunuz ve orada ne giyeceğiniz konusunda kafanızda soru işaretleri var! Yani “Kazdağları tatiline gidiyorum… Ne giymeliyim?” diyorsunuz… Siz de bu soruyla karşı karşıya kaldıysanız gelin hep birlikte şu önerilere bir göz atalım…

Baharın gelişi havaların ısınması ile hepimizin içini kıpır kıpır bir heyecan sardı. Son dönemlerin en çok konuşulan doğa tatili denilince ilk akla gelen yerlerinden biri olan Kazdağları hepimizin gözbebeği. Doğa tatili yaparken sağlıklı yaşam kamplarına katılabileceğiniz, yoga ve meditasyonla enerji toplayacağınız tatil planınız için küçük bir valiz hazırlamaya ne dersiniz?

Konforun ön planda olduğu gezi yaparken hem rahat hem de kendinizi iyi hissedebileceğiniz birkaç kombin önerisini şöyle sıralayabiliriz.

Jeanler her zaman vazgeçilmez parçalarımız ama bizi farkedilir hale getirmesi için doğru ve trend parçayı bulmak gerek. Sık sık karşımıza çıkan Jean tıulumlar da bunlardan bir tanesi. Jean tulumunuzun omuzlarına alacağınız çizgili ince bir triko outfitinizi tamamlayacak istediğiniz cool görünümü sağlayacaktır. Ve yine günlük hayatımıza bir bağımlılık gibi giren crop toplar… İspanyol paça jeaninizle kombinleyeceğiniz crop top ile omuzlarınıza attığınız triko size coolbir hava katacak ve saçlarınıza yapacağınız minik salaş bir topuz ise tarzınızı tamamlayacak.

Doğa yürüyüşleri ile geçireceğiniz tatilde spor tarzınızda bir o kadar göz önünde olacaktır. Eşofman takımınızda kullanacağınız renk uyumu tarzını ortaya çıkartacaktır. 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda karşımıza çıkan neon renkler iddialı bir tercih olacak dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacaktır. Biker taytlar ve bol sweatshirtler katılacağımız etkinliklerde size konfor sunacak kendinizi iyi hissettirecektir. Tercihinize göre hava şartlarına uygun olarak kombininizi rüzgarlık ya da yeleklerle tamamlayabilirsiniz, böylelikle her türlü hava koşuluna hazır olabilirsiniz.