Novo Şirketler Grubu’nun Çanakkale Etili’de hayata geçirdiği Novo Park 1 projesi, doğanın kalbinde, annelere özel bir yaşam sunuyor. Kaz Dağları’nın tertemiz havasıyla çevrili, modern mimarisiyle dikkat çeken proje, Anneler Günü’ne özel kampanyasıyla unutulmaz bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Novo Park 1. Çanakkale’nin yemyeşil Etili Köyü’nde, Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan bu özel yaşam projesi, annenize sadece bir ev değil; yeni bir hayat tarzı armağan etmenin kapılarını aralıyor.

Doğanın kalbinde, annelere özel bir hayat

Modern mimarisi, özel bahçeleri, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarıyla tasarlanan Novo Park 1, doğayla uyumlu bir yaşam sunuyor. Projede yer alan yüzme havuzu, barbekü alanı ve ateş çukuru gibi detaylar, sadece bir konut değil, aynı zamanda keyifli anılarla dolacak bir yaşam alanı vaat ediyor.

Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında Novo Park 1 projesinde konutlar, 500 bin TL peşinatla satışa sunuluyor. 18 ay boyunca faizsiz taksit imkânı sunulan kampanyada, peşin alım yapanlar için tapular hemen teslim ediliyor. Projede başlangıç fiyatları ise 1 milyon 250 bin TL’den başlıyor.

Etili: Doğanın en güzel hali

Çanakkale’nin yükselen yıldızı Etili, Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerle artık çok daha ulaşılabilir. Hem Çanakkale merkezine yakın hem de doğanın içinde. Üstelik kreşten liseye eğitim kurumları, sağlık hizmetleri, eczaneler ve yerel pazarlarıyla da tam anlamıyla yaşanacak bir yer.

Yatırımın ve sevginin buluştuğu nokta

Son iki yılda %146 oranında değer kazanan Çanakkale, gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi. Özellikle termal turizm potansiyeli, verimli tarım arazileri ve artan sanayi yatırımlarıyla, bölgenin değeri her geçen gün yükseliyor. Novo Park 1 ise bu yükselişin tam merkezinde, doğa ve yatırım avantajlarını bir araya getiriyor.