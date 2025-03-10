Sahne, tiyatro ve televizyon dünyasının en sevilen kadınları Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer; ‘Kaynat Bakalım’ isimli dansların, şarkıların ve birbirinden eğlenceli sohbetlerin yer aldığı şovlarını geçtiğimiz akşam ilk kez Maximum Uniq Hall sahnesinde sergiledi. Coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleşen prömiyerde kahkahalar havada uçuştu ve seyirciler uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşadı.

Üç kadına övgüler yağdı

Yapımını BKM’nin üstlendiği şovda ‘kaynatan’ üç kadın kendi anılarıyla birlikte günümüz ilişkilerini mizahi bir dille seyircilere anlattı ve ortaya birbirinden eğlenceli anlar çıktı. Sohbetlerini şarkılar ve danslarla süsleyen Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer şov dünyasına yeni bir soluk getirdi. ‘Kaynat Bakalım’ı hayranlıkla izleyen ve salonun her köşesini dolduran seyirciler gösteri sonunda üç kadına övgüler yağdırdı.

Nükhet Duru’nun, Nilgün Belgün’ün ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaştıkları bu şovda; kahkaha dolu anılar, tatlı atışmalar, şarkılar ve çok daha fazlası sahnede oluyor. Flört, aşk, evlilik, aldatma temalarını, kendi anıları üzerinden ele alan üç kadın gün sonunda seyircilere, her ne olursa olsun hayatın ve yaşamanın güzelliğini hatırlatıyor. Nükhet Duru’nun sesiyle büyüleyeceği şovda, gecenin asıl sürprizi de Nilgün Belgün ve Saba Tümer’den gelen olan şarkılar oldu. ‘Kaynat Bakalım’ sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.