Usta sanatçı Kayahan‘ın kızı Beste Açar, bir YouTube söyleşisindeki ifadeleriyle gündeme geldi.

Açar, 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia ederek sosyal medyada gündem oldu. Açar, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.

Babası gibi müzisyen olan Açar, uzaylılardan mesajlar aldığını da dile getirirken “Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak” ifadelerini kullandı.