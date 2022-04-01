Editör Lucy Yeomans tarafından yaratılan ve dünyanın ilk interaktif lüks stil oyunu olan DREST uygulaması sayesinde oyunculara, seçtikleri mankenlerle en sevdikleri markaları kullanarak styling yapma olanağı sağlanıyor. Stil oyununun ilk konuk avatarı olan Kate Moss, uygulamaya katılmasının şerefine mücevher markası Messika Paris ile bir yarışma düzenledi. Oyuncular; süper modelin mücevher markası Messika Paris ile yaptığı iş birliğinden doğan parçalar ve DREST platformunda bulunan 250’den fazla dünyaca ünlü lüks markalara ait giysi ve aksesuarlarla podyum efsanesini giydirmeye çalışacak. Kate Moss tarafından seçilecek olan bir DREST stilisti, Messika Paris markası tarafından yaklaşık 3.500 $ değerinde bir mücevherle ödüllendirecek.

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