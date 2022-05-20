Her yıl detoks merkezi olarak Türkbükü’nde bulunan bir oteli tercih eden süper model bu sene de etraftakiler tarafından merakla karşılandı. Objektiflere yakalanan ünlü model tüm dikkatleri üzerine çekti.

Havuz başında dinlenen ünlü model Kate Moss bir süre sonra arkadaşlarının yanına geçti. Görüntülendiğini fark eden ünlü model arkadaşlarından yardım istedi.

Görüntülenmemesi için arkadaşları Moss’a siper oldu.

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