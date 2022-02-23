Kate Middleton’ın bize stil hakkında öğrettiği en önemli şey, bir kıyafetin birden fazla giyilmesinde sorun olmadığı. Sürdürebilirlik kavramını da destekleyen bu durum, Kraliyetin fazla harcamadan ve müsriflikten kaçındıklarını göstermek için yapılan bilinçli bir hamle ve kesinlikle halkın Cambridge Düşesi ile yakın hissetmesini ve bağ kurmasını sağlıyor.

İngiltere Kraliyet Ailesinin katı giyim kuralları nedeni ile çok sık gündelik kıyafetlerle görmediğimiz Cambridge Düşesini, Mayıs 2021’de Other Stories adlı markaya ait, %100 pamuk olan jean pantolonu beyaz sade bir bluz ile eşleştiren Middleton’ı ilk doz Covid-19 aşını vurulurken görüntülenmişti. Bir ay sonra Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettiği sırada yine aynı jean ile görüntülenen Düşes, bu sefer aynı jean pantolonu somon renk blazer ve spor ayakkabıları ile eşleştirdi.