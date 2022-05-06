Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kensington Sarayı’nda kendisine yardım edecek ve kişisel işlerini yürütecek özel bir asistan arıyor. Mirror’ın haberine göre yıllık 27 bin sterlin maaş alacak olan özel asistanın görevleri ise Cambridge Düşes’in ajandasını takip etmesi, toplantılarını düzenlemesi ve etkinlik takvimi programlaması ve özel davetlerde yardımcı olmayı içeriyor.

Haftada 37 saat çalışması beklenen özel asistanın kraliyet protokolüne uygun davranışlar sergilemesi, organizasyonel yeteneklerinin gelişmiş olması ve baskı altında sakin kalabilmesi gibi özellikler bekleniyor. LinkedIn’de yayınlanan iş alanına kısa sürede 200’den fazla aday başvuruda bulundu.