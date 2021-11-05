Katar’da yıldızlar geçidi

Sektörün büyük isimleri destek programı adı altında gerçekleşen “Fashion Trust Arabia” etkinliği için Doha’ya giderek etkinlikte boy gösterdi.

Bint Nasser ve Tania Fares, bölgesel tasarım, yaratıcılık ve girişimciliğin en iyilerini kutlayan bir akşam için özel konuklara, jüri üyelerine ve adaylara ev sahipliği yaptığı etkinlikte, FTA Jürisi tarafından seçilen 24 finalist, altı isim açıklanmadan önce koleksiyonlarını sunma imkanı elde etti.

Kazanan adayların 200.000 dolara kadar mali destek alanı ve önemli FTA ortaklarıyla mentorluk programından yararlanabileceği etkinlik tasarımcıları desteklemek açısından oldukça önemli bir konuma sahip.

Katılım gösteren ünlü isimler arasında Adriana Lima, Farida Khelfa ve Haider Ackermann çifti, Virgil Abloh, Irina Shayk, Carine Roitfeld gibi isimler vardı.

Irina Shayk

Farida Khelfa ve Haider Ackermann

Virgin Abloh