Kasım ayında yenilecek balık türleri nelerdir?

Sonbahar denilince akla ilk gelen yemek çeşididir balık. Yoğun üreme mevsiminin ardından denizler, belki de karadan çok daha hayat doludur. Uzmanların yaptığı çalışmalara göre mevsimine ve ayına göre hangi balığı yemeliyiz?

Lüfer

Tropikal ve ılıman sularda yaşayan lüfer, popüler olan yırtıcı mavi renkli bir deniz balığıdır.

En çok bulunduğu denizler Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint okyanusu ve Atlas okyanusudur. Pullu ve gözmen bir balık olan lüfer sürüler halinde dolaşır. Lüferin ızgarası tavsiye edilir.

Mercan

Mercan balığının ilk belirgin özelliği pembe olmasıdır. Eti ise beyaz ve lezzetlidir. Mercan balığı ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara’da mevcuttur. Küçük boyları ızgarada büyük boyları ise hem ızgara hem de fırında pişirilebilir. Boyları 8-10 cm’den başlayarak 60-70 cm’dir.

Hamsi

Hamsi ülkemizde Karadeniz ve Marmara denizlerinde yetişir. Omega-3 yağının oldukça fazla olması, balık severler açısından en gözde balıktır Hamsi.

Uskumru

Hamile kadınlar ve çocuklar için uzmanların özellikle tavsiye ettiği Omega-3 oranı yüksek bir balıktır Uskumru. Türkiye’de hem yerli hem de Norveç’ten ithal edilmektedir.

Torik

Torik palamut balığının iki yaşına geldiği zamana denk gelir. Torik mavi sırtlıdır karnı gümüş rengindedir. Tombul bir görüntüsü olan torik Akdeniz balığıdır.