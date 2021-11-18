Kasım ayında tatil keyfi yapan Zeynep Sever Demirel’den yeni plaj pozları

2009 yılında Belçika güzeli seçilen Sever Demirel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren bir isim haline geldi.

Oyunculuk kariyerinin başlangıcını TRT 1’in sevilen dizisi ‘Seksenler’de Çağatay karakterinin yabancı sevgilisi ‘Amelie’ rolüyle yapan Zeynep Sever, başarılı performansıyla izleyicisinin beğenisini toplamıştı.

Geçtiğimiz kasım ayında Antalya’da tatil yapan Belçika güzeli, sosyal medya hesabından yeni paylaştığı plaj pozlarıyla dikkat çekti. Çektiği fotoğraflarda güzelliği ve düzgün fiziği ile ön planda olan Sever, bikini ile güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda, övgü dolu yorumlar yapıldı.