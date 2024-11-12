KOÇ; Sevgili Koçlar Kasım ayı sizler için maddi konuların ön planda olduğu bir ay olacak. Bu ay özellikle Boğa burcundaki Algol ve Uranüs etkili Dolunay ile birlikte yeni bir gelir kapısı açılabilir. Gelir gider dengenize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor çünkü gelirlerin haricinde sizden de ani para çıkışları olabilir. Ay sonu Merkür retrosu ise sizleri yurtdışı, eğitim ve hukuksal konular alanından etkileyecek. Şahsi hukuksal bir mücadeleniz var ise 20 Kasım’dan 15 Aralığa kadar olan süreçte davalık olmamaya özen gösterin.

BOĞA; Sevgili Boğalar Kasım ayı sizler için önemli sonlanmaların ve aydınlanmaların yaşanacağı bir ay olacak. Uzun süredir burcunuzda seyir eden Uranüs ile birlikte gerçekleşecek olan Dolunay hayatınızda önemli kararlar aldıracak gelişmeleri getirebilir. Sağlık konusu özellikle hassasiyet gösterecek. Ayrıca dış görüntünüz ile ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. İmaj değişimleri olabilir. Merkür retrosu ise sizlerin ortaklı gelirler alanında geçmiş hak edişlerinizi getirebilir. Sigorta ve vergi ile ilgili borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

İKİZLER; Sevgili İkizler Kasım ayı sizler için önemli bir ay olacak. Uranüs ve Algol etkili Dolunay 12.ci eviniz de gerçekleşecek. Bu alan kontrol edemediğimiz ve göremediğimiz alandır. Dolayısıyla sizlere bu dolunay oldukça hassas bir ruh hali getirebilir. Ufak tefek hastane koşturmacaları da gündeminizi meşgul edebilir. İç dünyanıza bu ay yatırım yapın, aralarda mutlaka mola verin ve kendinize zaman ayırın. Merkür retrosu ise sizleri ilişkiler alanınızdan etkileyecek. İkili ilişkilerde bu ay kendinizi ifade emekte zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ; Sevgili Yengeçler Kasım ayında hayallerinizle ilgili önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projenizi tamamlayıp yüksek bir gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca bağlı bulunduğunuz sosyal çevrenizle bir anda ipler gerilebilir diplomasiyi elden bırakmamaya özen gösterin. Merkür retrosu ise sizi günlük rutinler alanından etkileyecek. Dolayısıyla çalışma hayatınızda çok fazla geriye dönük işle uğraşabilirsiniz. Mail ya da tekliflerinizin doğru adrese ulaştığından emin olun. Evcil hayvanlarınızla da bu ay özellikle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN; Sevgili Aslanlar Kasım ayında haritanızın önemli noktaları etki alacak. Tepe noktasında gerçekleşen Dolunay sizlere toplumsal statünüzle ilgili ani gelişmeler getirebilir. Yani ani bir şekilde işinizden ayrılabilir ya da meslek değiştirme kararı alabilirsiniz. Aile büyüklerinizin de gündeminizde olacağı bu ay onlara özel ilgi göstermek durumunda kalabilirsiniz. Merkür retrosu ise size yarayacak. Ex aşkların dönebileceği bir aydasınız. Ay sonu ise çocuklarınızın hayatındaki gelişmeler biraz pürüzlü ilerleyebilir.

BAŞAK; Sevgili Başaklar Kasım ayında sizlerin hayata bakışını değiştirecek haberler alabilirsiniz. Algol etkili Dolunay yurtdışı bağlantılı işlerinizde tamamlanmalar getirebilir. Ayrıca eşinizin ailesi ile problemleriniz varsa yol ayrımı ve bir karar alma mecburiyeti gibi durumlar oluşabilir. Hukuksal meselelerinizde beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Merkür retrosu ise ev, yuva ve aile alanında sizleri etkileyecek. Geçmişten gelen aile gündemlerinizi masaya yatırabilirsiniz. Tadilat ve ev içi değişikliklerde bu radarınızda olabilir.

TERAZİ; Sevgili Teraziler Kasım ayında ortaklı gelirler alanınızda Algol etkili bir Dolunay gerçekleşecek. Miras, nafaka, yatırımcı gelirleri ya da sigorta işlerinizle ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızı korumak için ameliyatlar bu ay gündeminize gelebilir. Merkür retrosu ise sizleri yakın çevreniz alanında etkileyecek. Dolayısıyla kardeş, kuzen ve komşularınızda bu ay gerilememeye bakın. Kendinizi tam olarak ifade edemeyebilir ve yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Araç alım satımları için ay sonu doğru bir zaman değil.

AKREP; Sevgili Akrepler Kasım ayında ikili ilişkilerinizi masaya yatıracaksınız. Ortaklıklar, evlilikler ve ticari bağlantılarınızın olduğu kişilerle ilgili önemli farkındalıklar yaşayıp, radikal kararlar alabilirsiniz. Ani kopuşlar yaşamamak adına sakinliğinizi korumaya çalışın. Ayrıca Merkür retrosu sizleri finansal alandan etkileyecek. Gelir gider dengenizi sağlamak için borçlarınızı yapılandırabilir. Ya da tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen maddi alacaklarınız ay sonu elinize geçebilir.

YAY; Sevgili Yaylar Kasım ayında sizler için önemli bir Dolunay meydana gelecek. Algol etkili bu Dolunay sağlık gündemleriniz varsa bu ay teşhis alıp tedaviye başlayabilirsiniz. Boğaz bölgeniz ayrıca hassasiyet gösterebilir. Faranjit gibi hastalıklara açık olabilirsiniz, vitamin değerlerinize özellikle dikkat edin. Ayrıca Merkür sizin burcunuzda retroya giriyor. Bu demek oluyor ki kendinizi ifade ederken zorlanabilir, geçmişte rafa kaldırdığınızı zannettiğiniz konularla ilgili aksiyon almak durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK; Sevgili Oğlaklar Kasım ayı sizler için aşk hayatınızda ya tamam ya devam diyeceğiniz yol ayrımları getirebilir. Aşk hayatınız için uzun zamandır emek verdiğiniz ilişkileri masaya yatıracaksınız. Ayrıca çocuğu olan bir Oğlak burcu iseniz onların hayatında da ani gelişmeler sizi aksiyon almaya itebilir. Merkür retrosu ise 12.ci evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla uzun süredir kurtulmak istediğiniz bağımlılıklar için terapi alabilirsiniz. Ayrıca ay sonu takıntılı düşüncelerle kendi ruh halinizi sıkmamaya özen gösterin. Açık hava yürüyüşleri özellikle iyi gelecektir.

KOVA; Sevgili Kovalar Kasım ayında sizler için Dolunay ev, yuva ve aile konularında tamamlanmalar getirecek. Aile içinde uzun süredir çözemediğiniz konular, aile büyüklerinizin sağlığı gibi başlıklar varsa onlarla ilgili çözümlenmeler yaşayıp aksiyon alabilirsiniz. Ayrıca ani taşınmalar, iş değişimleri gibi durumlarda bir anda gündeminize gelebilir. Ayrıca Merkür retrosu sizleri sosyal ilişkiler alanınızdan etkileyecek. Ertelediğiniz idealler, bitmeyen projeler ay sonu itibariyle üzerinde çalışmanız gereken başlıklar olabilir. Arkadaş çevrenizle iletişiminiz bu ay önemli olacak. Fevri olmamaya özen gösterin.

BALIK; Sevgili Balıklar Kasım ayı sizler için iletişimin çok yoğun olduğu bir olacak. Kısa seyahatlere çıkabilir yeni yerler keşfedebilirsiniz. Algol etkili tutulma ise kardeşlerinizin hayatında önemli bir tamamlanma getirebilir. Belki bazı ilişkileriniz bitebilir ya da var olan sorunları kökten çözebilirsiniz. Merkür retrosu ise sizi kariyer alanından etkileyecek. Kaçırdığınız kariyer fırsatları önünüze gelebilir. Bu ay özellikle kariyer alanında her işe yetişmek adına kendinizi zorlamayın. Çıkan aksilikler ilişkilerinizi zedeleyip fırsatları kaçırmanıza sebebiyet verebilir.