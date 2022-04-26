İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, tek kullanımlık kahve bardaklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara bir yenisini ekledi. Araştırmacılar, içeceğin ısısını korumak için plastik bir astarla kaplı olan bu karton bardakların gözle görülmeyen trilyonlarca nano plastiği sıcağın etkisiyle saldığını buldu.

Tek kullanımlık kahve bardaklarının, ince plastik kaplamaları nedeniyle geri dönüştürülmelerini son derece zorlaştırdığı için zaten çevreye zarar verdiği biliniyordu. Şimdi yeni bir araştırma, sıcak içecek kaplarının içeceklere trilyonlarca mikroskobik plastik parça döktüğünü ortaya çıkardı.

Environmental Science and Technology adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarı kimyager Christopher Zangmeister, “Nereye baksak plastik buluyoruz. Karton bardaklar, litre başına trilyonlarca nano plastiği içeceklere karışmasına neden oluyor” dedi.

Zangmeister ve ekibi, kahve fincanları tarafından salınan nano parçacıkları analiz etmek için fincandaki suyu aldı, ince bir buğu halinde püskürttü ve kurumaya bıraktı. Böylece nano parçacıkları çözeltinin geri kalanından izole etti. Bu teknik daha önce atmosferdeki küçük parçacıkları tespit etmek için kullanılıyordu.