Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti. Hatay’dan Hollanda’ya çalışmak için giden bir ailenin kızı olan Karsu, Instagram hesabından halasının yıkılan evinin fotoğrafını yayınladı.

32 yaşındaki şarkıcının paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yıkılan evin duvarında hasar görmeden asılı olduğu görülüyor. Karsu, bu paylaşımına “Karsu Köyü’nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf” notunu düştü.