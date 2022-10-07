‘Bırak Beni Böyle’, ‘Jest Oldu’, ‘Siyah’ ve ‘Sonunda’ gibi şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Karsu Dönmez, düğün hazırlıklarına başladı. Türk asıllı Hollandalı besteci, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile çıktıkları Antakya tatilinde evlilik teklifi aldı. Sevgilisine ‘evet’ yanıtını veren 32 yaşındaki ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çekilen fotoğrafları 814 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Karsu, paylaşımına “Evet dedim” notunu düştü. Şarkıcının gönderisine, arkadaşlarından da tebrik yorumları yağdı.