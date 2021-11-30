Bir tür yıldızlar geçidini andıran İngiliz Moda Ödülleri’nde Kim Jones, Dior Erkek ve Fendi adına Yılın Tasarımcısı ödülünü kazanırken; Virgil Abloh, paralel evren yansımasıya, Louis Vuitton Erkek ve Off-White™ adına Değişim Lideri, Yaratıcılık ödülünü kazanıyor.

TikTok 2021 tarafından sunulan Moda Ödülleri Kazananları

Yılın Tasarımcısı: Dior Erkek ve Fendi adına Kim Jones

BFC Vakfı Ödülü: Nensi Dojaka

Bağımsız İngiliz Markası: Simone Rocha için Simone Rocha

Kültür Yorumu Özel Takdir Ödülü: Dylan Jones

Değişimin Liderleri – Yaratıcılık: Gucci adına Alessandro Michele; Balenciaga adına Demna Gvasalia; JW Anderson ve LOEWE adına Jonathan Anderson; Dior Erkek & Fendi adına Kim Jones OBE; Louis Vuitton Erkek ve Off-White™ adına Virgil Abloh

Değişimin Liderleri – Çevre: Bethany Williams adına Bethany Williams; Chloé ve Gabriela Hearst adına Gabriela Hearst; Phoebe English adına Phoebe English; Ahluwalia adına Priya Ahluwalia; Stella McCartney adına OBE Stella McCartney

Değişimin Liderleri – İnsanlar: Edward Enninful OBE; Harris Reed; Kenya Avı; Samuel Ross; Telfar Clemens