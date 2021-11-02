Karnı burnunda olan Özge Özpirinçci’den ilk fotoğraf!

Bu sezon dijital bir platformda yayınlanan “İlk ve Son” dizisinin çekimlerinde hamile olduğunu öğrenen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin, bebeğini kucağına almasına sayılı günler kala karnı burnunda son hali paylaşıldı. Saçlarını da kısa kestirmesi sevenleri tarafında beğeni topladı.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Özpirinçci, geçen günlerde Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile bir araya geldi. Buluşmanın karelerini Mert Vidinli altına “Anneleri buluşturdum Aslıhan’dan mini tüyolar” notunu ekleyerek paylaştı.