İstanbul sonunda beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan’ı 2019 yılında kucağına almıştı.

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medyanın da ilgi ile takip edilen isimlerinden.

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.

Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen’in kar paylaşımına yorumlar yağarken güzel oyuncuya “Karlar kraliçesi” yakıştırılması yapıldı.

İşte zarafeti ile büyüleyen ‘Karlar kraliçesi’ Fahriye Evcen…