Karizmatik Hollywood aktörleri!

Herkese merhaba! Selam güzel insanlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Evettt! Bugün nasılız bakalım? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Güne nasıl başladınız? Bu yazıyı günün hangi saatinde okuyorsanız eğer paylaşın benimle lütfen kendinizi nasıl hissediyor olduğunuzu! Eminim ki güzel hissediyorsunuz! Ben olumlu düşünerek bu topu çeviriyorum ve kendinizi iyi hissediyor olduğunuzu varsayıyorum.

Evettt! Gelelim bugünün heyecan verici konusuna! Her zaman mesleki uzmanlık alanımdan kesitler paylaşacak değilim değil mi? Ara ara da olsa eğlenceli içerikler paylaşarak sizleri şaşırtmayı seviyorum. Bugün çok keyifli, eğlenceli bir konu paylaşacağım sizlerle. Yazımı okuyan beyefendiler biraz bozulabilir gerçi ama bu sefer hanımefendiler sevinecek gibi gözüküyor…

Şaka bir yana! Bugün “Hollywood”un ışıltılı ve büyüleyici dünyasının en beğenilen en karizmatik 6 aktöründen bahsedeceğiz biraz benim gözümden bakarak 🙂 Ama bu beğeni yalnızca yakışıklılık noktasında olmayacak baştan söylemiş olayım! Sonra darılmaca, gücenmece olmasın aramızda 🙂 Sondan başa doğru gideceğim bilginiz olsun! O halde hazırsak hadi başlayalım!

6 NUMARA: “GERARD BUTLER”

Aksiyon filmlerinin açık ara en önde gelen isimlerinden biri olan Gerard Butler, ki bence komedi filmlerine de çok çok çok yakışıyor, herkesin hayran olduğu bir isim. Yalnızca yakışıklı ve karizmatik duruşuyla değil, üstün rol yeteneği ve her rolün ruhunu taşıyan bir aktör olması sebebiyle de tüm dünyada beğeniyle takip edilen biri. Kendisi hakkında yıllar önce okuduğum bir anektodta, kadınların kendisine duyduğu hayranlığı her zaman başarılı espri anlayışıyla karşılayan karizmatik aktörün, hayatında bir partneri olan hanımefendilerle tokalaşmaktan dahi kaçındığını ve bu durumun hayranları tarafından yanlış yorumlanmaması için de çok fazla özen gösterdiğini okumuştum. Ne diyelim hem hayali hem gerçek dünyada hayalleri süsleyen biri olmak kolay olmasa gerek!

5 NUMARA: “TOM HARDY”

Ünlü İngiliz aktör Tom Hardy son yılların en çok yükselişe geçen aktörlerinden kuşkusuz bir tanesi. Karizmatik duruşu, etkileyici ses tonu, her rolün fazlasıyla hakkını vermesinin haricinde onu kadınların beğenilen erkek ikonu yapan en önemli değerlerden bir tanesi de herkesi kendisine hayran bırakan bir perspektife sahip olması da bilinen bir gerçek. Hayatını yaşama şeklinden tutun mesleğini icra etmesine kadar hayatının akışında olan her aşamayı en doğal söylemlerle paylaşmaktan çekinmeyen başarılı aktör, hayata dair ifade ettiği başarılı söylemleriyle de baş tacı….

4 NUMARA: “HENRY CAVILL”

Benim en beğendiğim aktörlerin başında gelen bir isimdir Henry Cavill. Fazla yakışıklı ve karizmatik olmasının haricinde beni en çok etkileyen duruşu olmuştur. Mesleğini icra ederken hem mesleğine hem seyirciye hem kendisine duyduğu saygıyı her fırsatta dile getiriyor olması çok gurur verici diye düşünüyorum. Bununla birlikte yer aldığı her yapımda birbirinden farklı karakterlere hayat vermekten çekinmemesi ve her rolün hakkını başarıyla vermesi de cabası. Tüm kadınların son dönemdeki yeni gözdesi unvanını da “Superman” filmindeki karakteri ile elde etmiş bulunmakta. Ben kendisini özellikle aksiyon filmlerine çok yakıştırıyorum şahsen. Özellikle “The Witcher” serindeki “Geralt Of Rivia” karakteriyle bence zirvede yer alıyor şu an. Mutlaka izlemeniz gereken yabancı diziler kategorisine eklemeniz gereken diziler arasında. Muhteşem bir aksiyon ve asla sıkılmanıza izin vermeyen bir bilim kurgu aynı zamanda. O zaman ne diyelim, izleyen ve izlemek isteyen herkese şimdiden iyi seyirler.

3 NUMARA: “JASON STATHAM”

Bilenler bilir ama bilmeyenler için kısaca hatırlatmış olmaktan mutluluk duyarım 🙂 Aksiyon filmi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden başrolü oynayan bir isim Jason Statham! Muhteşem karizmatik bir duruşunun ve şahsına münhasır bakışlarının olması da onu bu konuda ayrı tutan özellikleri arasında yer alıyor. “Taşıyıcı” filmiyle ünlenen ve yer aldığı her yapımdaki dövüş sahneleriyle büyüleyen başarılı aktör, gerçekten de bir dövüş ustası. Yer aldığı her yapımdaki rolünün hakkını verebilmek adına uzun yıllardır profesyonel dövüş sporlarıyla ilgilendiğini bilenler el kaldırsın! Ciddi duruşu, sakin ve mazbut aile hayatı ile de gönüllerde taht kuran yakışıklı aktörü her filmi birbirinden başarılı. Oyunculuğu noktasında şapka çıkardığımı söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum bile. O halde sevgiler gönderiyorum kendisine buradan hepimiz adına 🙂

2 NUMARA: “TOM HIDDLESTON”

“Thor” filmini mutlaka duymuşsunuzdur hatta izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Filmde kötü kardeş, bencil hükümdar karakterine hayat veren başarılı aktör, nefes aldırdığı her karakterin hakkını fazlasıyla vererek canlandırıyor. Karizmatik, neşeli, eğlenceli, sempatik kişiliği de beğenilmesinde etkili olan harika oluşumlardan yalnızca bazıları. Ben şahsen çok beğeniyorum kendisini ve bir gün tanışabilmeyi umut ediyorum. Birbirinden farklı karakterleri muhteşem jestlerle, mimiklerle, ses tonuyla bütünleştirerek canlandırıyor olması, o karakterin duygusunu anında seyirciye geçirebiliyor olması üstün oyunculuk yeteneğini gözler önüne seriyor ve seyirciye, “başarılı olmak için çok yakışıklı olmak zorunda değilsiniz, yetenekli olun yeter!” düşüncesini çok güzel empoze ediyor. Bence yakışıklı da bir aktör orası ayrı 😉

1 NUMARA: “HUGH GRANT”

Ve geldik zirveye! Zirvede yer alabilecek kategoride birçok isim sayabilirim belki ama bu benim gözümde bir elin 5 parmağını geçmez! İşte zirvenin koşulsuz tek sahibi “Hugh Grant” benim için. Olağanüstü rol yeteneği, muhteşem karizması, sahip olduğu doneler tartışmasız tek bir numara. Ben onu her ne kadar komedi filmlerinde izlemekten müthiş keyif alsam da hayat verdiği her karakteri izlerken ayrı bir haz alıyorum. Her seferinde de düşünmeden edemiyorum bir insan nasıl bu kadar üstün oyunculuk donelerine sahip olabilir ve her seferinde şaşırtmayı başarabilir diye! Her rolü ile nasıl bu kadar etkileyebilir ve seyirciyi etkisi altına alabilir diye! Ben Hugh Grant’ın başarılı aktörlüğünü tanımlayacak kelimeleri bulamıyorum, izleyin ve görün diyebilirim yalnızca. Bu zamana kadar ve halihazırda tüm kadınların gözdesi konumunda olması da tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Karizmasının duruşuna yansıdığı nadir aktörlerden kendisi. O halde keyifli seyirler…

Evet güzel insanlar! Ben Melda Özen! Bugün karizmatik aktörleri konuştuk benim gözümden. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Keyifli okumalar…

Melda Özen

İlginizi çekebilir: