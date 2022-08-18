ATV’nin sevilen dizisi ‘Kardeşlerim‘ yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümünün çekimleri başlayan ‘Kardeşlerim’ dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Diziye katılan ünlü isimler; Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç ve Ecem Sena Bayır olacak.

Yeni sezon bomba gibi geliyor

Yönetmen koltuğuna Serkan Birinci’nin olduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda sürpriz isimler katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kadrosuna Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz), Nihan Büyükağaç (Şevval Yılmaz) ve Ecem Sena Bayır dahil oldu.

Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve verdiği hayat mücadelesi ile dikkat çeken Ömer’in, babasına başarılı oyuncu Kaan Çakır hayat verecek.

Ömer’in düşmanlarından biri olacak ‘Şevval’ karakterine ise Nihan Büyükağaç oynayacak.

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