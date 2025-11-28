Çocukların ve ailelerin severek takip ettiği ‘Kardeş Takımı’ serisi, üçüncü ve son filmiyle 9 Ocak’ta sinema salonlarına geliyor. İlk iki filmiyle hem gişede başarı elde eden hem de gönüllerde taht kuran, CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı ‘Kardeş Takımı 3’ filminin merak uyandıran afişi yayınlandı.

‘Kardeş Takımı 3’, yalnızca soluksuz bir macera filmi değil; aynı zamanda kardeşlik, aile bağı ve birlikte hareket etmenin gücünü vurgulayan özel bir hikaye sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere herkesin kendinden bir parça bulacağı film, eğlenceli anları ve dokunaklı sahneleriyle seriyi unutulmaz bir finale taşıyor.

Serinin hayranlarını hem güldürecek hem heyecanlandıracak hem de duygulandıracak film, zamanda yolculuk konseptiyle izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.