Kardashian Travis Barker İle Evleniyor

Kim Kardashian ve Kanye West’in yaşadıkları ilişkinin bitmesiyle, çiftin boşanma davasıyla konuşulan Kardashian ailesi bu kez Kourtney için evlilik hazırlıkları yapıyor. Kourtney Kardashian bir yıla yakın bir süredir aşk yaşadığı Travis Barker ile evlenme kararı aldı.

Blink-182 adlı bir müzik grubunun bateristi olarak meşhur olan Barker, Kourtney Kardashian’a olan aşkını evlenme teklifiyle gösterdi . 45 yaşındaki Barker’ın, California’nın Montecito şehrinde kumsalda yaptığı evlilik teklifine Kardashian “Evet” cevabını verdi. Çiftin mum ışıkları ve kırmızı güller arasındaki aşk dolu anları kameralara yansıdı.

Kim Kardashian, ablasının bu mutlu gününü Instagram hikayesinde paylaştı. Videodaki görüntülerde Kourtney’in parmağındaki tektaş yüzük gözlerden kaçmadı