Karbonatlı Diş Macunu Yapımı

Karbonatlı diş macunu yapımı, Güzel gülüşler ve etkileyici bir görünüm için dişlerin bakımı son derece önemlidir. Günlük yaşam içerisinde dişler en çok kullanılan organlar arasında yer alır. Sürekli olarak tüketilen çay ve kahve dişlerin bir zaman sonra beyazlığını yitirmesine neden olabilir. Bunun yanında dişlerde meydana gelen birtakım hastalıklar da beyazlığın kaybolma nedenleri arasında yer alır.

Beyazlığını kaybeden dişler kişilerin dış görünümünde oldukça kendini belli eder. Bu durum da zamanla insanların gülümsemekten vazgeçmesine ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olur. Dişlerin bembeyaz olması için ise birçok farklı yöntemden yararlanılabilir. Bu yöntemler arasında karbonatlı diş macunu yapımı en çok tercih edilenlerden biridir. Eğer dişlerinizde sarılık varsa ya da çeşitli diş lekelerinden şikayet ediyorsanız bu doğal diş macununu deneyebilirsiniz.

Karbonatlı Diş Macunu Dişi Beyazlatır mı?

Karbonatlı Diş Macunu Dişi Beyazlatır mı? Diş üzerinde bulunan lekelerden kurtulabilirsiniz. Cerrahi uygulamalar kadar hızlı sonuçlar vermese de düzenli bir şekilde kullanıldığında dişlerinizin doğal beyaz görünümüne hızlı bir şekilde kavuştuğunu görebilirsiniz. Dişlerinizi temizlemek için doğal ürünler kullanmak istiyorsanız karbonat karışımlı bir diş macununu kendiniz de yapabilirsiniz.

Bu macunu yaparken ise mutlaka malzemelerin uygun ölçülerde eklenmesine ve macunun da periyodik kullanımına dikkat etmelisiniz. Zamanla dişlerinizin daha parlak ve beyaz göründüğünü fark edebilirsiniz. Doğal yollardan dişlerini beyazlatmak isteyen birçok kişinin en çok başvurduğu yöntemlerdendir.

Karbonatlı Diş Macunu Malzemeleri Nelerdir?

Karbonatlı Diş Macunu Malzemeleri Nelerdir? konusunda öncelikle malzemelerinizi hazırlamanız gerekiyor. Malzemelerin eksiksiz hazırlanması ve belli bir oranda bir araya getirilmesi etkili bir macun için son derece önemlidir. Karbonatlı diş macunu malzemeleri arasında şunlar önemlidir:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 çay kaşığı karbonat

3 ya da 5 damla nane yağı

Macun yapımında nane yapı kullanılmasının nedeni dişleri fırçalama sonrasında ferahlık hissi vermesidir. Aynı zamanda nane yağının antiviral etkileri de vardır ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Karbonat ise dişlerin beyazlamasını sağlayan bir maddedir. Hindistan cevizi de nemlendirici etkileri nedeniyle macun içerisinde kullanılır. Tüm doğal malzemeleri bir araya getirdikten sonra dişleriniz için karışımı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bu karışım dişlerin beyazlamasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda diş eti problemlerinizin giderilmesinde de önemli etkilere sahiptir.

Karbonatlı Diş Macunu Nasıl Yapılır?

Doğal bir diş macunu yapmak isterseniz tüm malzemelerin eksiksiz olmasına dikkat etmelisiniz. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını 3 çay kaşığı karbonat ile karıştırın. Daha sonra 3 ya da 5 damla nane yağını bir kase içerisine alın ve karıştırın. Karıştırdıktan sonra ise küçük bir kavanoz içerisine aktarın.

Karışımın tam olarak kıvama gelmesi için mutlaka 10- 15 dakika aralığında buzdolabında bekletin ve kullanmaya başlayın. Doğal diş macununu az miktarda fırçanıza koyarak kullanabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 defa kullanabilirsiniz.