Evlerimizde pişirdiğimiz yemeklerden hafta sonu gezintisi yapmaya kadar, gündelik hayatımızda yaptığımız seçimleri doğa üzerinde bir karbon ayak izi bırakır. Bu ayak izlerinin boyutu ise birçok faktöre göre değişkenlik gösterir. Bunlardan en önemlisi atmosfere salınan sera gazlarıdır. İşte karbon ayak izi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi, çevreye salınan doğrudan veya dolaylı üretilen tüm sera gazlarının, fosil yakıtları ve gıda ürünlerinin karbon emisyonlarını tanımlamak için kullanır. Aynı zamanda bu emisyonlar iklim değişikliğinde büyük bir faktördür. Karbon ayak izleri genellikle bir yıl boyunca eşdeğer ton cinsinden CO2 emisyonlarıyla ölçülür ve bir kişi, kuruluş, ürün veya etkinlikle ilişkilendirilir.

Karbon ayak izi nasıl ölçülür?

Karbon ayak izi, herhangi bir kişinin davranışının küresel ısınma üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir araçtır. Bireysel olarak küresel ısınmayı durdurmak isteyen birinin karbon ayak izini ölçmesi ve takip etmesi gerekir.

İşte tam bu noktada devreye çevrimiçi hesaplayıcılar giriyor. Bu hesaplamayı yapabilmek için WWF veya TerraPass’in internet sitesini ziyaret ederek, iş, beslenme alışkanlığı, motorlu taşıt veya toplu taşıma kullanma sıklığı, ev büyüklüğü veya kullandığımız elektrik türü gibi bilgileri girmemiz yeterli. Buradan alınacak sonuç %100 doğru olmasa da bize karbon ayak izimizi azaltma yolunda yol gösterici nitelikte olacaktır.

İlginizi çekebilir: Anksiyete nedir? Yayın görülen anksiyete belirtileri nelerdir?