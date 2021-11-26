Öykü Karayel ve Ezgi Karayel kardeşler bir kez daha birbirleriyle karıştırıldılar.

Öykü Karayel‘in Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraf serisinde yanında ikizi Ezgi Karayel‘in bulunması üzerine, fotoğrafın altına “‘Hangisi Ezgi? hangisi Öykü?’ tanıyamadık.” yorumları düştü.

Ezgi Karayel daha öncesinde de fotoğrafını çekmeye çalışan bir kişiye: “Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim. Boşuna beklemeyin.” diyerek, açıklama yapmıştı.

Karayel kardeşler, 20 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Hayranları tarafından karışıklıkların onları sanıldığı kadar rahatsız etmediği düşünülürken, gözlerinde tam bir bütün oldukları dile getiriliyor.