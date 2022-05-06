Çekimlerinin tamamı doğada gerçekleşen ‘Karanlık Madde’ isimli film seyircileri, doğaüstü varlıklarla (şeytan, cin, peri) değil; ana karakterlerin Aladağlar’da başlarına gelen olaylar ile germeyi amaçlıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini İmsan Tahsin’in üstlendiği filmin başrollerini Ahmet Pınar, Nihan Aşçı, Orkun Olgar ve Ahmet Yıldırım paylaşıyor.

Yabancı filmlerden aşina olduğumuz zihin oyunları içeren ve izleyiciyi düşünmeye iten filmin hikayesini, ana karakter Can’ın gözünden seyrediyoruz. Özellikle senaryosu ile dikkat çeken, türü ve çekimlerin yapıldığı yerler gibi konularda farklı olmayı başaran ‘Karanlık Madde’, sürekli artan temposu ile sinemaseverleri devamlı “Ne oldu şimdi?” sorusunu sordurmayı amaçlıyor.