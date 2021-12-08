Oğulları Karan ile Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Burak Özçivit, gazetecilerin sorularına yanıt vereceği esnada mikrofonlara ilgi gösteren oğlu Karan eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Burak Özçivit, “Haftada bir gün ailecek yemek yiyoruz” dedi. Adeta anne ve babasından rol çalan iki yaşındaki Karan, “Kolay gelsin, mikrofon.” diye seslenince kahkahalar havada uçuştu.

Özçivit, muhabirleri, “Alır valla vermez bir daha!” diyerek uyardı. Özçivit, oğluna “Babacığım sen soru sor, ‘Nasılsın?’ de, abilere.” sözleriyle seslendi. Karan, “Nasılsınız? Ben de iyiyim.” diyerek, kendi sorusunu kendi cevapladı.