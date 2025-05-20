Eisner ödüllü yazar James Tynion IV’ın en beğenilen eserlerinden biri olan Worldtr33, internetin derinliklerinden yükselen bir tehdidi konu alıyor. Korku ve teknolojiyi ustalıkla buluşturan seri, sürükleyici anlatımı ve rahatsız edici atmosferiyle türün meraklılarını sayfalar arasında kaybolmaya çağırıyor. Çizer Fernando Blanco, renklendirici Jordie Bellaire ve dizgici Aditya Bidikar’ın katkılarıyla hayat bulan Worldtr33, artık Karakarga Yayınları etiketiyle Türkiye’de.

Arka Kapaktan:

1999’da Gabriel ve arkadaşları, internetin karanlık bir yapısı olan Undernet’i keşfetti. Keşiflerini W0RLDTR33 adlı bir mesaj panosunda paylaştılar. Ancak işler kontrolden çıktı. Undernet’in karanlığını benimseyen biri W0RLDTR33’e sızdı. Gabriel ve ekibi bu tehdidi sonsuza dek mühürlediklerini sandı… ama yanıldılar. Şimdi tüm dünya PH34R’in ne demek olduğunu öğrenecek.