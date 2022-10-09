Türk gölge tiyatrosunun en sevilen oyunları arasında ilk sıralarda gösterilen Karagöz ve Hacivat, Polonya’da yer alan Varşova Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği ‘Festiwal zORIENTowanych’ etkinliğiyle Polonyalı izleyicilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Temsilciliği’nin destekleriyle, Umut Nebioğlu’nun yardımcısı Albert Kwiatkowski ile beraber sergilediği oyun yaklaşık 1 saat sürdü. Gencinden yaşlısına her yaştan insanın büyük bir keyifle izlediği oyun sonrası Karagöz ustası Umut Nebioğlu, seyircilerden oyun hakkında gelen soruları da yanıtladı.