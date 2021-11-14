Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı’dan şaşırtan açıklama: Başka şehirden gelip, köyde beni buldu

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, önceki gün Kıbrıs’ta bir otelde sahne alarak sevenleriyle buluştu. Pandemi dönemini değerlendiren 33 yaşındaki Balcı, “Konser sayıları artınca müzisyenlerin biraz daha yüzü gülmeye başladı. Biz pandemide hem kendi orkestramız hem de başka müzisyenlerin yanlarında olmaya çalıştık. Solistlerin durumu biraz daha farklı olabilir ama günde 50-100 TL’ye barlarda çalıp, geçimini sağlamaya çalışan müzisyenler evine ne götürecek? Bir sürü intihar vakaları yaşandı. Onlar da ülkemiz adına üzücü oldu. Umarım bundan sonra toparlanır. İlerleyen dönemlerde müzisyenler hak ettiği değeri ve kıymeti görür, para kazanır” ifadelerini kullandı.

“Otları temizledim, odun kestim”

Köyde yaşamayı sevdiğini söyleyen Balcı, “Karadeniz yaylalarını çok seviyorum. Pandemide daha çok fırsatım oldu. O süreçte uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim. Odunda kestim” dedi.

“Başka bir şehirden gelip, köyde beni buldu”

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Bir hayranının, kız arkadaşına rahatsız edici tehdit mesajları attığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana; ‘Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlarsak ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu araştırmaya geldim. Gelmişken seni görmeye geldim’ dedi. O dönemde ise kız arkadaşıma ‘O çocuğun peşini bırak’ ve ‘O benim’ gibi tehdit mesajları atılıyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan kız arkadaşıma mesaj atanmış kişiymiş. Kızı şikayet ettik. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair, video çektik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip, köyde beni bulmuş” diyerek açıklama yaptı.