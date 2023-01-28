Okulların tatile girmesiyle ve havaların soğumasıyla kayak tatili için bavullar hazırlanmaya başlandı. Havaların nem kaybettiği ve kapalı ortamlarda uzun saatler zaman geçirmeye başladığımız bu kış aylarında cildimiz korunmaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Kayak tatiline çıkmadan önce bavulunuzda olmazsa olmaz cilt bakım ürünlerini sizler için derledik…

Güneş Kremi

Yazın güneş ışınlarına daha çok maruz kalınsa da, kış aylarında da kar üzerinden yansıyıp gelen güneş ışığı içerisinde UVA ve UVB gibi zararlı ışınlar bulunuyor. Bu nedenle zararlı ışınlara karşı yılın her zamanında cildi dış etkenlere karşı koruyan güneş kremi kullanmak önemlidir. Kayak tatiline çıkarken yüksek koruma faktörüne sahip bir güneş koruyucusunu yanınızdan eksik etmeyin.

Yüz Nemlendiricisi

Kış aylarında kuruyan ciltlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey; Nem! Soğuk havalar cildin üst bariyerlerine zarar vererek cildin hassaslaşmasına sebep olabilir. Bu hassaslık ciltte kızarıklara ve döküntüleri de beraberin getirirken onarıcı, mineralli ve zengin içerikli bir nemlendiriciyle sağlıklı bir görünüm elde edebilirisiniz.

Dudak Nemlendiricisi

Soğuk rüzgârlardan dolayı en hassas derimiz olan dudaklarımızda en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Havadaki nemin azalması dudak çatlamalarına sebep olurken, çantanıza atacağınız yoğun nemlendirme ve iyileştirme etkili lip balmlar ile dudaklarınız hem korunacak hem de renklenecek.

Saç Bakım Kremleri

Soğuk hava nedeniyle kışın saçlar daha çabuk kurur. Nemlendirici etkili saç bakım kremleri, serumlar ve saç yağları ile saçlarınızı daha dolgun ve nemli görünüme sahip olabilirsiniz.

El Kremleri

Ne kadar eldivenler ile ellerimizi korumaya çalışsak da kayak sonrasında eldivenler sık sık çıkarılan bir parça oluyor. Soğuk hava ile karşı karşıya kalan ellerimizi doğal yağlarla zenginleştirilmiş, cilt bariyerini güçlendiren ve cildi onaran el kreminize çantanızda yer verin.

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